Міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім заявив, що королівство зосереджене на довгостроковій стабільності нафтового ринку, а не на короткостроковому зниженні цін.

Це було його відповіддю на пропозицію президента США Дональда Трампа, озвучену на форумі в Давосі, обвалити ціни на нафту, пише Reuters.

Алібрагім наголосив, що Саудівська Аравія та ОПЕК прагнуть забезпечити достатню пропозицію для задоволення зростаючого попиту, зокрема зі США, а також зі сторони нових галузей, таких як штучний інтелект.

За словами Алібрагіма, королівство планує розширити інвестиції та торгівлю зі США на суму 600 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років. Ця цифра включає інвестиції, закупівлі державного і приватного секторів.

“Це лише відображення міцних відносин між нашими країнами”, — зазначив міністр.

Алібрагім також нагадав про програму Vision 2030, яка була запущена у 2016 році з метою зменшення залежності Саудівської Аравії від доходів від нафти, створення нових робочих місць і розвитку нових галузей економіки.

“З моменту запуску Vision 2030 ми вклали в економіку країни в 12 разів більше, ніж раніше”, — додав міністр.

Алібрагім підкреслив важливість довготривалої дружби між Саудівською Аравією та США. Він також зазначив, що тарифи можуть бути використані як економічний інструмент, коли вони служать чітко визначеним цілям і є тимчасовими.