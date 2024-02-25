«Підтримувати Україну треба зараз, а не "до кінця", бо кінець може бути швидко».

▪️ Щодо надання Україні ракет ATACMS дальністю 300 кілометрів та іншої далекобійної зброї відповів, що перебуває «в позитиві від нещодавньої відповіді партнерів».

▪️ Про майбутні контрнаступи: «Є чіткий план. Деталі не можу сказати, не маю права. План повʼязаний зі зміною керівництва. Планів готуватимуть кілька через витік інформації».

▪️ Про блокування українсько-польського кордону: «Є внутрішня боротьба в Польщі. Використовувати Україну як тиск на європейські інституції — несправедливо. Для нас важливо зберегти союз з Польщею. Якщо кроки не знайдуться, ми будемо захищати наш бізнес».

▪️ «Якби найближчі місяці Україна отримала, наприклад, десять систем Patriot, якщо би ми застосували їх ближче до лінії фронту — вони б до нас не підійшли, відступили, ми би зламали їхню лінію оборони і пішли вперед. Чому в України цього немає? Значить це не всім потрібно. І від цього залежить, який буде кінець цього року».

▪️ Зеленський впевнений, що США ухвалять фінансову допомогу для України, країна потребує цього рішення впродовж місяця. Він зустрічався з президентом, сенаторами та партіями, вони знають запити України.

▪️ У кінці минулого та на початку цього року інтенсивність застосування артилерії з боку українських та російських військових була приблизно 1 до 12, зараз зменшилась до 1 до 6. Щоб відтіснити російську армію, має бути співвідношення сил 1 до 1,5-3 — як тоді, коли Україна проводила контрнаступальні операції.

▪️ Про кадрові зміни: «Перезавантаження базується на дефіциті грошей. Якщо він буде продовжуватись, ми будемо зменшувати кількість міністерств. Ми чекаємо на аудит, який має провести Міноборони та Генштаб».

▪️ Рішення про запрошення України до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні залежатиме від США та Німеччини: «Якщо нас не запросять, то не запросять».