Про це повідомляє “Суспільне”.
Друзь перебуватиме під вартою в медичному закладі до поліпшення стану здоров’я.
Прокурори вимагали тримання під вартою на два місяці або альтернативу у вигляді застави.
Адвокати наполягали на незаконності затримання Олега Друзя. Вони зазначили, що напередодні підозрюваного виписали з реанімаційного відділення. Захист просив обрати запобіжний захід, який би не передбачав тримання під вартою. У разі визначення застави адвокати закликали врахувати фінансові можливості Друзя та його родини.
Після оголошення судового рішення Олег Друзь утримався від коментарів.
Нагадаємо, раніше адвоката посадовця заявляв, що під час обшуку у Друзя стався інсульт, після чого його госпіталізували до реанімації. До суду головний психіатр ЗСУ приїхав на кареті швидкої допомоги.
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