Сьогодні, 22 січня, У Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід головному психіатру Збройних сил України Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 49 мільйонів гривень.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Друзь перебуватиме під вартою в медичному закладі до поліпшення стану здоров’я.

Прокурори вимагали тримання під вартою на два місяці або альтернативу у вигляді застави.

Адвокати наполягали на незаконності затримання Олега Друзя. Вони зазначили, що напередодні підозрюваного виписали з реанімаційного відділення. Захист просив обрати запобіжний захід, який би не передбачав тримання під вартою. У разі визначення застави адвокати закликали врахувати фінансові можливості Друзя та його родини.

Після оголошення судового рішення Олег Друзь утримався від коментарів.

Нагадаємо, раніше адвоката посадовця заявляв, що під час обшуку у Друзя стався інсульт, після чого його госпіталізували до реанімації. До суду головний психіатр ЗСУ приїхав на кареті швидкої допомоги.