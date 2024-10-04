Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив із командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Кіберкомандування США генералом Тімоті Хо ситуацію на лінії фронту.

Про це повідомив Головком.

Зокрема, Головком поінформував американських колег щодо обстановки на лінії фронту і виклики, з якими бійці ЗСУ стикаються під час бойових дій.

“Ворог продовжує вести активні наступальні дії використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіуса дії. У цьому контексті вкотре зазначив про важливість вчасного отримання Збройними Силами України озброєння та військової техніки, яка вже була спланована до передачі від партнерів”, — повідомив Командувач ЗСУ.

Також Головнокомандувач наголосив на необхідності якісного посилення співпраці у кіберсфері між відповідними фахівцями збройних сил України й США з метою захисту інформаційно-комунікаційних систем військового призначення.

“Нам важливо використовувати усі наявні можливості для досягнення переваги над противником як на полі бою, так і в інформаційному та кіберпросторі”, – наголосив він.