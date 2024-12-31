Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звернувся до військових із новорічним привітанням, подякувавши їм за стійкість та мужність у протистоянні російській агресії.

Допис у його Facebook.

“Шановні бойові побратими та посестри! Вітаю вас з Новим 2025 роком! Дякую вам за цей рік запеклої і безкомпромісної боротьби! І дякую за незалежність України, яку зберігаємо завдяки вашій силі”, – зазначив він.

Сирський згадав, що 2024 рік став черговим роком боротьби проти російської агресії. Українські війська зупинили ворожий наступ на Харківщині, захистили Сумщину та не допустили створення “буферної зони”. За його словами, українські підрозділи поступово повертають війну на територію РФ, зокрема завдяки успішним операціям на Курщині.

Особливу подяку він висловив воїнам, які захищають найважчі напрямки – Донеччину, Запоріжжя та Херсонщину. Сирський наголосив, що українська армія цього року завдала ворогу найвідчутніших втрат за весь час війни.

“Ми захищаємо нашу державу. Україна повинна зберегти своє життя і незалежність. І завоювати для себе чесний мир. Те, на що Україна точно заслуговує”, – додав головнокомандувач.

Сирський закликав пам’ятати всіх, хто віддав своє життя заради свободи України, та висловив віру у перемогу, яка стане реальністю завдяки мужності військових. У своїх побажаннях на 2025 рік він наголосив на важливості збереження незалежності та досягнення миру, закликаючи до подальшої боротьби за країну.