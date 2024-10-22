Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої обговорили ситуацію на фронті та допомогу партнерів.

Про це повідомив Олександр Сирський.

“Поінформував главу Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найбільш важких напрямках дій українських військ”, — йдеться у повідомленні.

Також Сирський поінформував главу Пентагону про важливість системної та безперебійної підтримки Сил оборони України з боку союзників, зокрема США. Особливу увагу було приділено досягненню паритету з противником за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися питання використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів, посилення спроможностей протиповітряної оборони, а також інші важливі аспекти, які можуть вплинути на театр воєнних дій.