Про це повідомив Олександр Сирський.

Поінформував главу Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найбільш важких напрямках дій українських військ”, — йдеться у повідомленні.

Також Сирський поінформував главу Пентагону про важливість системної та безперебійної підтримки Сил оборони України з боку союзників, зокрема США. Особливу увагу було приділено досягненню паритету з противником за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися питання використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів, посилення спроможностей протиповітряної оборони, а також інші важливі аспекти, які можуть вплинути на театр воєнних дій.

“На завершення розмови подякував Ллойду Остіну за чітку і послідовну позицію з підтримки України та його особистий внесок у започаткування та організацію зустрічей у форматі “Рамштайн”, — резюмував Сирський.