Про це повідомив Олександр Сирський.
“Поінформував главу Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найбільш важких напрямках дій українських військ”, — йдеться у повідомленні.
Також Сирський поінформував главу Пентагону про важливість системної та безперебійної підтримки Сил оборони України з боку союзників, зокрема США. Особливу увагу було приділено досягненню паритету з противником за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів.
Крім того, під час зустрічі обговорювалися питання використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів, посилення спроможностей протиповітряної оборони, а також інші важливі аспекти, які можуть вплинути на театр воєнних дій.
“На завершення розмови подякував Ллойду Остіну за чітку і послідовну позицію з підтримки України та його особистий внесок у започаткування та організацію зустрічей у форматі “Рамштайн”, — резюмував Сирський.
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