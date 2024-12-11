Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський особисто відвідав військових на Покровському напрямку, де тривають жорсткі бої з російськими окупантами. Під час роботи він зустрівся із захисниками 38-ї окремої бригади морської піхоти та ознайомився з оперативною обстановкою.

Про це він повідомив у Facebook.

Він зазначив, що на цьому напрямку противник має чисельну перевагу в живій силі, через що українським військовим доводиться застосовувати нестандартні підходи до оборони.

“На цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим, насамперед, у живій силі противником. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів”, – зазначив головнокомандувач.

Сирський підкреслив, що російські війська кидають усі наявні сили для прориву оборони, однак українські воїни демонструють виняткову мужність і завдають ворогу значних втрат.

Серед ключових завдань командувач виділив зміцнення оборони, забезпечення підрозділів достатньою кількістю боєприпасів і налагодження їх постійного підвезення.

“У таких умовах наша головна задача – посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням”, – додав Сирський.

Під час відвідування передової він заслухав звіти про актуальні проблеми, надав відповідні розпорядження та подякував військовим за їхню стійкість і відданість.

Олександр Сирський зазначив, що українські воїни у надзвичайно складних умовах продовжують ефективно протидіяти ворогу, демонструючи високий рівень професіоналізму та мужності.