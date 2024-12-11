Про це він повідомив у Facebook.
Він зазначив, що на цьому напрямку противник має чисельну перевагу в живій силі, через що українським військовим доводиться застосовувати нестандартні підходи до оборони.
“На цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим, насамперед, у живій силі противником. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів”, – зазначив головнокомандувач.
Сирський підкреслив, що російські війська кидають усі наявні сили для прориву оборони, однак українські воїни демонструють виняткову мужність і завдають ворогу значних втрат.
Серед ключових завдань командувач виділив зміцнення оборони, забезпечення підрозділів достатньою кількістю боєприпасів і налагодження їх постійного підвезення.
“У таких умовах наша головна задача – посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням”, – додав Сирський.
Під час відвідування передової він заслухав звіти про актуальні проблеми, надав відповідні розпорядження та подякував військовим за їхню стійкість і відданість.
Олександр Сирський зазначив, що українські воїни у надзвичайно складних умовах продовжують ефективно протидіяти ворогу, демонструючи високий рівень професіоналізму та мужності.
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