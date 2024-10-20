Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав робочі позиції військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області Росії. Він підкреслив, що українські воїни хоробро та ефективно виконують бойові завдання.

Про це йдеться у дописі Сирського на сторінці у Facebook.

Зазначається, що головком провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій та надав допомогу в розв’язанні проблемних питань.

“Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем”, – наголосив Сирський.

Він додав, що враховуючи оцінку обстановки, було прийнято низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.

“Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети. Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю”, – написав Сирський.