Про це йдеться у дописі Сирського на сторінці у Facebook.
Зазначається, що головком провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій та надав допомогу в розв’язанні проблемних питань.
“Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем”, – наголосив Сирський.
Він додав, що враховуючи оцінку обстановки, було прийнято низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.
“Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети. Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю”, – написав Сирський.
- Сирський та голова армії США провели телефонну розмову: про що говорили
- Сирський: Ми робимо все, щоб не втратити Покровськ
- В ЗСУ створять єдиний навчальний підрозділ із підготовки інструкторського складу, — Генштаб