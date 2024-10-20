Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ

Про це йдеться у дописі Сирського на сторінці у Facebook.

Зазначається, що головком провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій та надав допомогу в розв’язанні проблемних питань.

“Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим  контролем”, наголосив Сирський.

Він додав, що враховуючи оцінку обстановки, було прийнято низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.

“Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети. Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю”, написав Сирський.

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