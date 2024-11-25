Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
“Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах”, — йдеться у повідомленні.
У Генштабі зауважили, що таке нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.
Зазначається, що 1 жовтня 2024 року командирам бригад надали можливість призивати добровольців прямо до військових частин без необхідності звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Раніше у ЗСУ функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони. У Генштабі наголошують, що вони й надалі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності.
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