Цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook Головнокомандувача ЗСУ.

Олександр Сирський заслухав доповіді за напрямками ведення бойових дій, роботи Повітряних Сил і ППО, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, підготовки і відновлення боєздатності, логістики, мобілізації, протидії правопорушенням.

“Цей рік був складним випробуванням нашої міцності. Але, попри все, ми вистояли і продовжуємо боротьбу — стримуємо чисельно переважаючого ворога, зберігаємо контроль над стратегічно важливими ділянками, утримуємо контроль над західною частиною Чорного моря, скорочуємо військовий та промисловий потенціал ворога, в тому числі і засобами DeepStrike”, — наголосив він.

Головнокомандувача ЗСУ повідомив, що від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.

Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.