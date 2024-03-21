Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.
Головнокомандувач проінформував про ситуацію на полі бою.
“Обговорили головні потреби Сил оборони України. Ключові пріоритети – боєприпаси та протиповітряна оборона”, – зазначив він.
Також Сирський подякував колегам з НАТО за всебічну і послідовну підтримку України.
По завершенню зустрічі члени делегації НАТО вшанували біля Стіни пам’яті загиблих за Україну воїнів в російсько-українській війні.
Нагадаємо, що сьогодні делегація НАТО прибула в Україну. Очолив делегацію голова Військового комітету адмірал Роб Бауер.
Це стало першим візитом військової делегації Альянсу після російського повномасштабного вторгнення.