Олександр Сирський наголосив, що здатність стримувати ворожі атаки та тримати позиції насамперед залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих

“В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення”, — з допису Сирського

Головнокомандувач також зазначив, що в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, будуть відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги.

Сирський позитивно відзначив роботу військовослужбовців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, стійкість та мужність бійців 25 опдбр та 47 омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 одшбр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки.