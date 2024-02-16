17 січня журналіст «Крим.Реалії» Радіо Свобода, Дмитро Євчин і оператор Микита Ісайко висвітлювали події на передовій у районі Роботиного Запорізької області. Унаслідок мінометного обстрілу Дмитро Євчин зазнав осколкового поранення в ногу.

Після того, як пораненому журналісту надали першу допомогу українські бойові медики разом з оператором, його евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а звідти перевезли до лікарні в Запоріжжі. Нині життю Дмитра нічого не загрожує, він перебуває на лікуванні і реабілітації у Києві.

Під час сьогоднішньої зустрічі Олександр Сирський подякував Дмитрові за його важливу журналістську роботу та вручив коїн Головнокомандувача Збройних Сил України.