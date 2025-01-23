Олександр Сирський заявив, що під час війни в Україні необхідна цензура, проте це не має перетворюватися на диктатуру, подібну до Північної Кореї.

Про це Головнокомандувач ЗСУ сказав в інтервʼю проєкту БАЗА на “Радіо Байрактар”.

“Я не хочу запровадити таку диктатуру, як у Північній Кореї… Не ми ж перші воюємо у світі — війни відбуваються і склався певний комплекс дій, які треба обовʼязково виконувати”, — зазначив він.

Сирський зауважив, що заходи цензури під час війни регулюються законом України про воєнний стан. Він наголосив, що цензура не спрямована на обмеження прав громадян, а є необхідністю, особливо в умовах сучасного інформаційного простору.

“Особливо зараз, коли інформаційний простір настільки стає доступним для всіх фактично”, — додав Сирський.

Головнокомандувач навів приклад операцій ЗСУ на Харківщині та Курщині, коли розголошення деталей могло поставити під загрозу їх успіх.

Водночас Сирський підкреслив важливість інформування громадян про реальний стан справ на фронті.