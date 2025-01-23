Про це Головнокомандувач ЗСУ сказав в інтервʼю проєкту БАЗА на “Радіо Байрактар”.
“Я не хочу запровадити таку диктатуру, як у Північній Кореї… Не ми ж перші воюємо у світі — війни відбуваються і склався певний комплекс дій, які треба обовʼязково виконувати”, — зазначив він.
Сирський зауважив, що заходи цензури під час війни регулюються законом України про воєнний стан. Він наголосив, що цензура не спрямована на обмеження прав громадян, а є необхідністю, особливо в умовах сучасного інформаційного простору.
“Особливо зараз, коли інформаційний простір настільки стає доступним для всіх фактично”, — додав Сирський.
Головнокомандувач навів приклад операцій ЗСУ на Харківщині та Курщині, коли розголошення деталей могло поставити під загрозу їх успіх.
Водночас Сирський підкреслив важливість інформування громадян про реальний стан справ на фронті.
“Треба розповідати про реальний стан, щоб люди розуміли, що війна ось вона тут, поруч із нами. Що люди тут зазнають поранення і, на жаль, бувають убиті. Щоб не було такої різкої різниці між фронтом і тилом”, — акцентував Головком.
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