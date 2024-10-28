За словами Сирського, основним завданням в таких умовах є посилення оборони на найбільш складних ділянках фронту та забезпечення максимальної стійкості лінії оборони. Для здійснення необхідних заходів та оперативного реагування він спланував свою роботу у військових частинах, які ведуть оборону в цьому регіоні.

“Зустрівся з командирами бригад. Ми детально проаналізували обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕБ.”, – повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Зокрема вжито заходів для забезпечення підрозділів додатковим озброєнням, технікою та всім необхідним. Він подякував військовим за їхній героїзм, стійкість і хоробрість, наголосивши на важливості максимального знищення ворога.