Вранці у суботу, 9 листопада, Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до України. Це його п'ятий візит з початку повномасштабної війни.

Про візит до Києва високопосадовець написав у соцмережі Х.

За словами очільника дипломатії ЄС, це його останній візит в Україну на цій посаді.

“Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС”, — написав він.

Відомо, що Боррель прибув до столиці України потягом. На вокзалі йог зустріла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Зауважимо, що наступного місяця Жозеп Боррель піде з посади верховного представника Євросоюзу після формування нового складу Єврокомісії. У новому складі Єврокомісії наступницею Борреля стане колишня естонська прем’єрка Кая Каллас.