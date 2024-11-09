Про візит до Києва високопосадовець написав у соцмережі Х.
За словами очільника дипломатії ЄС, це його останній візит в Україну на цій посаді.
“Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС”, — написав він.
Відомо, що Боррель прибув до столиці України потягом. На вокзалі йог зустріла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
Зауважимо, що наступного місяця Жозеп Боррель піде з посади верховного представника Євросоюзу після формування нового складу Єврокомісії. У новому складі Єврокомісії наступницею Борреля стане колишня естонська прем’єрка Кая Каллас.
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