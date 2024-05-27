Про вичерпання події Дєнков повідомив у своєму Facebook.
Журналіст запевнив, що з ним усе гаразд, він долучається до Збройних сил України.
“Ми порозумілися з Білгород-Дністровським ТЦК, і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант”, — написав Дєнков.
Удень 27 травня головна редакторка “Української правди” Севгіль Мусаєва повідомила, що Дмитра затримали, забрали в нього телефон та всі засоби зв’язку.
“Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського”, — заявляла Мусаєва.
- На Закарпатті у ТЦК помер мобілізований чоловік
- В Україні розшукується 94,5 тисячі ухилянтів
- На Дніпропетровщині чоловік з ножем скоїв озброєний напад на співробітника ТЦК