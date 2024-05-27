Головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков повідомив, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і долучиться до бажаного підрозділу.

Про вичерпання події Дєнков повідомив у своєму Facebook.

Журналіст запевнив, що з ним усе гаразд, він долучається до Збройних сил України.

“Ми порозумілися з Білгород-Дністровським ТЦК, і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант”, — написав Дєнков.

Удень 27 травня головна редакторка “Української правди” Севгіль Мусаєва повідомила, що Дмитра затримали, забрали в нього телефон та всі засоби зв’язку.

“Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського”, — заявляла Мусаєва.