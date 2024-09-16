Про це повідомляють «Суспільне» та «Радіо Свобода».
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Валентина Гребенюк вимагала утримання Кириленка під вартою з правом внесення більшої застави, ніж встановив суд 28 серпня.
За словами Гребенюк, існує ризик, що Кириленко може покинути Україну, використавши зв’язки з часів роботи військовим прокурором Ужгородського гарнізону.
Крім того, прокурорка наголосила, що Кириленко не носить електронний браслет через відсутність цього засобу в поліції.
Гребенюк також висловила побоювання, що Кириленко, як чинний голова АМКУ, може організувати відрядження за кордон, тому закликала до його взяття під варту з заставою не менше ніж 56 мільйонів гривень.
Захист заперечив ці твердження. Адвокат Володимир Лисенко зазначив, що САП досі не надала доказів участі Кириленка у придбанні нерухомості та автомобілів його родичами.
Також адвокат зауважив, що виїзд за кордон можливий лише за згодою Кабінету Міністрів, а заяви про «зв’язки» залишаються непідтвердженими.
Зрештою, ВАКС ухвалив рішення не задовольняти апеляцію.
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