Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відхилив апеляцію прокурорки, яка клопотала про взяття під варту голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка. Раніше Кириленко сплатив заставу в розмірі 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляють «Суспільне» та «Радіо Свобода».

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Валентина Гребенюк вимагала утримання Кириленка під вартою з правом внесення більшої застави, ніж встановив суд 28 серпня.

За словами Гребенюк, існує ризик, що Кириленко може покинути Україну, використавши зв’язки з часів роботи військовим прокурором Ужгородського гарнізону.

Крім того, прокурорка наголосила, що Кириленко не носить електронний браслет через відсутність цього засобу в поліції.

Гребенюк також висловила побоювання, що Кириленко, як чинний голова АМКУ, може організувати відрядження за кордон, тому закликала до його взяття під варту з заставою не менше ніж 56 мільйонів гривень.

Захист заперечив ці твердження. Адвокат Володимир Лисенко зазначив, що САП досі не надала доказів участі Кириленка у придбанні нерухомості та автомобілів його родичами.

Також адвокат зауважив, що виїзд за кордон можливий лише за згодою Кабінету Міністрів, а заяви про «зв’язки» залишаються непідтвердженими.

Зрештою, ВАКС ухвалив рішення не задовольняти апеляцію.