Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передало матеріали до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) після перевірки декларації голови Харківської обласної ради за 2022 рік. Виявлено можливі недостовірні відомості на суму понад 3,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Згідно з результатами перевірки, посадовиця не зазначила в декларації інформацію про нерухомість у Ніцці (Франція), якою користується її чоловік. За оцінками, вартість цієї нерухомості може перевищувати 88 тисяч євро, що еквівалентно понад 2,7 мільйона гривень. Також було встановлено, що розмір задекларованої готівки, ймовірно, завищено більш ніж на 680 тисяч гривень.

Окремо перевіряється достовірність даних щодо доходів чоловіка посадовиці. НАЗК висловило сумніви стосовно фактичного розміру доходу, отриманого від продажу корпоративних прав ресторанного бізнесу у Франції (Le Folie’s). Згідно з декларацією, цей дохід склав лише 500 євро. Крім того, посадовиця не зазначила, що її чоловік є кінцевим бенефіціарним власником французької компанії SAS Midi au Soleil, яка володіє рестораном у Каннах.

“За результатами розгляду обґрунтованого висновку НАЗК, НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України”, – зазначено у заяві.

Застереженням наголошується, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена у встановленому порядку судом.