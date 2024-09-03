Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу планують відправити у відставку.

Про це повідомляють співрозмовники “Української правди” в команді президента.

За даними джерел, наразі ще обговорюється кандидатура на його заміну, проте найбільш ймовірним претендентом на посаду є перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга.

Також повідомляється, що уряд готується до інших кадрових змін.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль залишиться на своїй посаді.

Як повідомлялося, 3 вересня до Верховної Ради надійшли заяви про відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олесандра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та голови Фонду держмайна Віталія Коваля.

Також до Верховної Ради надійшла заява про відставку від віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія анонсував завтра день звільнень. За його словами, більш як 50% Кабміну зазнають змін.