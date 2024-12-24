Папі Римському Франциску передали у подарунок зображення голуба миру, виконане на уламку скла з фасаду костелу Святого Миколая в Києві. Цей костел було пошкоджено внаслідок недавньої ракетної атаки з боку Росії.

Про це повідомили в Римсько-католицькій церкві України.

Малюнок, виконаний у кольорах українського прапора, створила художниця Яна Таргоня, яка є парафіянкою цього храму. На уламку скла, що став основою роботи, зазначено: “Шматочок вітражного скла, з фасаду костелу св. Миколая 20.12.2024 р”.

“Це частинка нашого Серця, яке сповнене любов’ю, стражданнями та крапельками крові Ісуса Христа”, – зазначив Юрій Тандіт, голова Опікунської ради з порятунку костелу Святого Миколая.

Незважаючи на наслідки російського удару, парафія костелу продовжує підготовку до Різдва. Святиню відвідав кардинал Конрад Краєвський, Голова Дикастерії до справ Милосердя, який прибув із Ватикану. Кардинал розпочав свій візит із молитви за справедливий мир в Україні, а також за повернення костелу Святого Миколая у власність парафії.

Він також оглянув пошкодження храму, включаючи уламки вітражного скла, які зберегли парафіяни. У супроводі Апостольського Нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, кардинал передав благословення та різдвяне привітання від Папи Римського Франциска.

“Як бачимо, для нашого ворога немає нічого святого. Ранок минулої пʼятниці став трагічним, адже наш храм і так потерпає від руйнувань”, – розповів настоятель парафії отець Павло Вишковський.

Він також поділився, що парафіяни власними силами відновлюють пошкоджені частини храму. Зокрема, вони закрили вікна полікарбонатом та організували збереження уламків вітражів для їх подальшої реставрації.

Отець Андрій Гавліч повідомив, що при костелі продовжує роботу християнський реабілітаційний центр “Христотерапія”, який допомагає внутрішньо переміщеним особам, військовим і молоді, постраждалим від війни.

Кардинал Краєвський, який неодноразово відвідував Україну, висловив солідарність зі святинею та її парафіянами. Він був вражений тим, що питання повернення костелу у власність парафії досі залишається невирішеним.

Завдяки зусиллям парафіян костелу вже вдалося закрити розету, що дозволяє підготувати храм до Різдвяних богослужінь. Віряни та всі охочі зможуть взяти участь у святкових заходах, попри пошкодження, яких зазнав костел.