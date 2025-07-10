Інцидент з дроном у Литві: порушення повітряного простору та евакуація уряду

Як інформаційне агентство країн Балтії BNS пише

10 липня, близько 11:30, на території Литви стався інцидент з безпілотним літальним апаратом, який перетнув кордон з Білорусі та впав неподалік. У зв’язку з цим представників уряду країни евакуювали до укриття, про що повідомили Збройні сили Литви на своїй сторінці у фейсбуці.

Військово-повітряні сили Литви зафіксували об’єкт у повітряному просторі, і винищувачі, які патрулювали кордони НАТО, були переведені в режим бойової готовності. Проте після падіння дрона бойове завдання було скасовано.

Спочатку чиновники вважали, що над Литвою пролетів дрон типу “Шахед”, який активно використовується Росією у війні проти України. Однак пізніше прикордонники з’ясували, що це був невеликий саморобний дрон, виготовлений з фанери та пінопласту.

За інформацією видання LRT, дрон розбився поблизу закритого пункту пропуску на кордоні Шумськ, приблизно за кілометр від білоруського кордону. За попередніми даними, безпілотник не мав вантажу і не становив загрози для безпеки.

На місці події працюють підрозділи литовської армії, які забезпечують безпеку території. Через порушення повітряного простору спікер литовського Сейму Саулюс Скверняліс та прем’єр-міністр Гінтаутас Палуцкас, який у момент виявлення дрона перебував на зустрічі з журналістами, також були змушені перейти в укриття.

Цей інцидент не є першим випадком порушення повітряного простору в регіоні. У лютому 2025 року Міністерство оборони Молдови повідомило про безпілотник, який увійшов у повітряний простір країни з боку України. Літальний апарат пройшов через територію Молдови, а потім повернувся назад.

Раніше президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що російська ракета також порушила повітряний простір країни під час масованої атаки Росії на Україну 25 грудня.