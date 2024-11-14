Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про переведення медиків на бойові посади через проблеми з мобілізацією.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Зазначається, що кваліфікованих медиків, які працюють у військових шпиталях та рятують життя пораненим бійцям, почали переводити на бойові посади в піхотних підрозділах.

“Людей, які рятують життя нашим військовим, щодня роблять надскладні операції, переводять в штурмовики”, – заявив Гончаренко.

Депутат підкреслив, що така ситуація виникла через ймовірні труднощі з мобілізацією, що, за його словами, змушує залучати медиків до бойових дій, незважаючи на їхню спеціалізацію.

Він наголосив, що медики відіграють критичну роль як перша лінія допомоги та забезпечують шанс на виживання для кожного військовослужбовця, а тому їхня присутність у шпиталях є необхідною.