Сьогодні Nissan Motor Co., Ltd та Honda Motor Co., Ltd офіційно оголосили про злиття, підписавши меморандум про взаєморозуміння. Новий етап співпраці передбачає створення спільної холдингової компанії, до складу якої обидва автовиробники увійдуть як повноцінні дочірні підприємства.

Про це йдеться у спільній заяві автовиробників.

Новий холдинг забезпечить збереження окремих брендів Honda та Nissan, які й надалі розвиватимуться рівноправно. Партнери планують спільно створювати потужніші автомобілі, знижувати витрати, оптимізувати виробничі процеси та підвищувати ефективність інвестицій.

Очікується, що холдинг досягне доходів у розмірі понад ¥30 трлн ($191,3 млрд) та операційного прибутку понад ¥3 трлн ($19,1 млрд).

Крім того, укладення остаточної угоди про інтеграцію бізнесу заплановано на червень 2025 року, набрання чинності передачею акцій — у серпні 2026 року.