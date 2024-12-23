Про це йдеться у спільній заяві автовиробників.

Новий холдинг забезпечить збереження окремих брендів Honda та Nissan, які й надалі розвиватимуться рівноправно. Партнери планують спільно створювати потужніші автомобілі, знижувати витрати, оптимізувати виробничі процеси та підвищувати ефективність інвестицій.

Очікується, що холдинг досягне доходів у розмірі понад ¥30 трлн ($191,3 млрд) та операційного прибутку понад ¥3 трлн ($19,1 млрд).

Крім того, укладення остаточної угоди про інтеграцію бізнесу заплановано на червень 2025 року, набрання чинності передачею акцій — у серпні 2026 року.