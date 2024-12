Сьогодні Nissan Motor Co., Ltd та Honda Motor Co., Ltd офіційно оголосили про злиття, підписавши меморандум про взаєморозуміння. Новий етап співпраці передбачає створення спільної холдингової компанії, до складу якої обидва автовиробники увійдуть як повноцінні дочірні підприємства.