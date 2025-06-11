Заборона гри Reversed Front: Bonfire у Гонконзі через політичний контекст

Про це розповідає The Guardian.

У Гонконзі поліція оголосила про можливість арешту осіб, які завантажують або поширюють тайванську мобільну гру Reversed Front: Bonfire. Причиною цього є звинувачення в тому, що гра нібито “пропагує збройну революцію” та підтримує ідеї незалежності Тайваню і Гонконгу. Цю інформацію оприлюднило видання The Guardian.

У заяві поліції зазначено:

“Reversed Front: Bonfire» була випущена під виглядом гри з метою просування сепаратистських ідей, таких як «незалежність Тайваню» та «незалежність Гонконгу». Ті, хто завантажив додаток, повинні негайно видалити його і не намагатися порушувати закон.”

Поліція також попередила, що навіть рекомендація цієї гри може призвести до арешту, а фінансування розробника – компанії ESC Taiwan – заборонено.

Згідно з описом гри, гравці можуть “присягнути на вірність” різним угрупованням, пов’язаним із Тайванем, Гонконгом, Монголією, Тибетом або уйгурами, з метою повалення комуністичного режиму. У грі комуністи зображені як жорстокі та корумповані правителі, які створили мегадержаву, що пригнічує народи.

Розробники підкреслюють, що це “твір нехудожньої літератури”, і будь-яка схожість із реальними політичними чи етнічними групами КНР є навмисною.

Після оголошення заборони в Гонконзі, розробники відзначили, що інтерес до гри зріс, хоча наразі вона недоступна в Google Play та Apple App Store для користувачів з Гонконгу. Розробники радять користувачам змінити країну або регіон свого Apple ID, щоб мати можливість завантажити гру.

Політична напруга між Китаєм, Тайванем і Гонконгом

Китайська Народна Республіка вважає Тайвань і Гонконг невід’ємними частинами своєї території. Гонконг, колишня британська колонія, був переданий Китаю у 1997 році з гарантією автономії за принципом “одна країна, дві системи”. Однак останніми роками Пекін посилює контроль над регіоном, особливо після протестів 2019 року та введення закону про національну безпеку у 2020 році.

Тайвань прагне визнання як незалежна держава, хоча офіційно не проголошує формальну незалежність. Це питання залишається джерелом напруги і потенційного конфлікту з КНР, яка наполягає на “возз’єднанні” острова з материком.