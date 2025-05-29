Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Києві відбувся конкурс професійної журналістики “Честь професії 2025”, де оголосили переможців. Серед номінантів було представлено п’ять проєктів, які вразили журі своєю якістю та актуальністю.

Спеціальна нагорода за відданість професії

Цього року посмертно відзначили Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні. Вікторія була затримана російськими військовими на тимчасово окупованих територіях України в березні 2022 року, але згодом була відпущена. Влітку того ж року вона знову намагалася потрапити на окуповані території, де зникла 3 серпня. За даними розслідування “Слідство. Інфо”, перед зникненням Вікторія працювала над матеріалом про катування на цих територіях. Нагороду отримала журналістка Ангеліна Карякіна, яка передасть її батькам Вікторії.

Найкраще інтерв’ю

У цій категорії перемогла Юлія Тимошенко з матеріалом “Віра Агеєва про національну літературу, «донецьких пацанів» і фемінізм”, опублікованим у медіа Ukraїner.

Найкращий репортаж

Перемогу здобули Андрій Дубчак та Надія Карпова з репортажем “«Наразі безславні». Колишні в’язні розповіли, навіщо вступили в ЗСУ”, який вийшов у медіа Frontliner.

Найкраща аналітика

Нагороду отримав матеріал “Проблема п’яти років. Чи загрожує щось легітимності Володимира Зеленського після 20 травня?” від BBC Україна, автором якого є Святослав Хоменко.

Найкраще розслідування

Перемогло розслідування “Він прийшов знову. Зґвалтування під час війни. Називаємо імена військових РФ”, над яким працювали Олеся Біда, Максим Якобчук, Костянтин Нечипоренко, Мирослава Чаюн та Євгенія Моторевська. Олеся Біда підкреслила важливість цього матеріалу у своєму професійному житті, зазначивши, що справа щодо військового, якого ідентифікували журналісти, вже скерована до суду.

Найкраща публіцистика

Нагороду за документальний комікс “В’язень слова” отримали Олександр Дьомін, Діана Лановець та Ірина Костишина. Цей текст був опублікований на Inker.world.ua, який наразі не працює.

Спеціальна номінація “Найкращий матеріал на тему прав жінок, дотримання ґендерної рівності”

Відзначили два матеріали: “Без жінок стало неможливо видобувати вугілля. День з життя шахти на Західному Донбасі” від Богдани Гордійчук та Анастасії Дячкіної, а також “Викрадачі дітей” авторства Мар’яни Вербовської та Наталі Онисько, опубліковані в “Економічній правді” та NGL.media відповідно.