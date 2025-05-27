Відновлення села Тернові Поди після російської окупації: історії виживання та надії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Під час російської окупації Тернових Подів на Миколаївщині в 2022 році більшість жителів були змушені залишити свої домівки в пошуках безпеки. Внаслідок обстрілів загинула значна кількість худоби, що стало ще одним важким ударом для місцевих мешканців. До початку вторгнення в селі проживало 135 осіб, а наразі залишилося лише семеро.

Зруйновані будинки та залишки тварин нагадують про колишнє життя селища, яке тепер опинилося в занепаді. Незважаючи на важкі умови, ті, хто залишився, зберігають надію на відновлення Тернових Подів і повернення до нормального життя.

Мешканці села діляться своїми думками про майбутнє та розповідають, як вони пристосовуються до життя серед руїн. Вони прагнуть, щоб їхній дім знову став безпечним і затишним місцем для життя, де можна відновити звичний ритм.

Життя у зруйнованому селищі та перспективи його відновлення відображаються в історіях місцевих мешканців, які демонструють незламний дух та прагнення до відновлення. Вони вірять, що з часом їхнє село знову відродиться, і на його вулицях знову зазвучить сміх дітей.