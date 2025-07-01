Вибух гранати в готелі Деражні: поранення військового та його дружини

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

30 червня в місті Деражня, що на Хмельниччині, стався вибух у номері готелю, ймовірно, внаслідок детонації гранати. У результаті цього інциденту постраждали військовослужбовець та його дружина, які отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомила речниця Територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому, Катерина Герасімук.

Вона зазначила, що постраждалих терміново госпіталізували до місцевої лікарні.

“Як стало відомо згодом, чоловік є діючим військовим та служить на Запорізькому напрямку, а на Хмельниччині перебував у відпустці. Того ж дня його було затримано.” – Катерина Герасімук

Речниця ДБР також додала, що військовому висунули підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Директор Деражнянської багатопрофільної міської лікарні, Олександр Королюк, повідомив, що військовому була надана необхідна медична допомога, і його стан оцінюється як задовільний. Наразі чоловік не перебуває в лікарні, тоді як його дружина знаходиться у хірургічному відділенні.