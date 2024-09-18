У системі Prozorro.Продажі завершився перший аукціон у рамках великої приватизації, на якому готель "Україна" у центрі Києва був реалізований за 2,5 мільярда гривень.

Результати торгів оприлюднили на сайті Prozorro.Продажі.

Готель “Україна” має 14 поверхів, 363 номери, 6 конференц-залів, парковку та інші зручності для гостей.

За оцінкою Фонду державного майна України, стартова вартість готелю становила 1 047 637 152 гривні. У ході трираундового аукціону його вартість зросла у 2,5 раза — до 2,511 мільярда гривень.

За право власності на готель змагалися три учасники. Переможцем аукціону стало ТОВ “Ола Файн”, засноване у 2021 році. За даними YouControl, основним видом його діяльності є надання в оренду й експлуатацію нерухомості. Її власником є підприємець Максим Кріппа.

“Україна” не перший готель Кріппи. У 2020 році він купив у Фонду держмайна України готель “Дніпро” по вулиці Хрещатик у Києві, у 2023 році у Фонду гарантування вкладів придбав заміський комплекс із віллою, кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем у Конча-Заспі.