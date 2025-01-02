Про це свідчать результати грудневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
У лютому 2024 року 71–73% заявляли, що готові терпіти війну до перемоги. Згодом у жовтні про це говорили 63% опитаних. Станом на грудень минулого року ця цифра становить 57%.
Соціологи пояснюють це зниження зростанням невизначеності, спричиненої виборами у США та внутрішньою ситуацією в Україні.
Найбільше зниження “запасу міцності” спостерігалося на Півдні та Сході країни. Водночас до грудня різниця між регіонами дещо скоротилася.
Серед українців із низьким рівнем доходів 51% все ж відповіли, що готові терпіти війну до перемоги. Це свідчить про те, що матеріальні умови лише частково впливають на готовність витримувати тягар війни.
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