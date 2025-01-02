Усе менше українців готові витримувати тягар війни "стільки, скільки буде потрібно". Лише 57% респондентів заявили про готовність терпіти війну до перемоги. Це на 16% менше, ніж рік тому.

Про це свідчать результати грудневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У лютому 2024 року 71–73% заявляли, що готові терпіти війну до перемоги. Згодом у жовтні про це говорили 63% опитаних. Станом на грудень минулого року ця цифра становить 57%.

Соціологи пояснюють це зниження зростанням невизначеності, спричиненої виборами у США та внутрішньою ситуацією в Україні.

Найбільше зниження “запасу міцності” спостерігалося на Півдні та Сході країни. Водночас до грудня різниця між регіонами дещо скоротилася.

Серед українців із низьким рівнем доходів 51% все ж відповіли, що готові терпіти війну до перемоги. Це свідчить про те, що матеріальні умови лише частково впливають на готовність витримувати тягар війни.