Служба безпеки затримала подружню пару, яка працювала на ФСБ і готувала координати для нового ракетного удару РФ по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях.

Про це повідомили у СБУ.

Серед основних цілей ворога були штаби та укріпрайони підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби. Також агресора цікавили геолокації логістичних баз та складів із озброєнням і боєприпасами українських військ.

Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свою агентку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі. Жінка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони на Харківщині.

До злочинної діяльності жінка залучила свого чоловіка. Ним виявився колишній працівник розформованої міліції, який проживав в Охтирці на Сумщині. На прохання своєї дружини він обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників. Крім того він “втемну” випитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих.

Отриману інформацію чоловік месенджером переправляв дружині, а вона потім “звітувала” своєму московському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору фсб через свої прокремлівські погляди, які неодноразово поширювала в Телеграм-каналах. Її чоловік також підтримував країну-агресора і сподівався на захоплення регіону окупаційними угрупованнями РФ.