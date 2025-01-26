У прикордонній громаді Сумської області виявлено тіла чоловіка та його матері – розпочато слідство.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 26 січня 2025 року в селі Пономаренки Великописарівської громади Охтирського району правоохоронці виявили тіла 62-річного чоловіка та його 86-річної матері, які готувались до евакуації 9 грудня 2024 року. З того часу вони на звʼязок не виходили.

За попередніми даними, люди загинули унаслідок ворожого обстрілу.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують черговий ворожий злочин. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).