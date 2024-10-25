Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. А не чекати поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту.”, – заявив Жорін.

Він підкреслює, що оборонні заходи необхідно запроваджувати завчасно, зокрема з огляду на події в Селидовому та Покровську. На його думку, досвід цих міст свідчить про критичну потребу в посиленій підготовці Дніпропетровської області.