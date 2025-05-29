Хусити запустили ракету на аеропорт Бен-Гуріон через конфлікт у Газі

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій у Telegram, пише Al Jazeera

Хусити, єменське угруповання, оголосили про запуск балістичної ракети, націленої на міжнародний аеропорт Бен-Гуріон, що знаходиться поблизу Тель-Авіва. Цю інформацію було оприлюднено в офіційній заяві, розміщеній у Telegram, згідно з повідомленнями Al Jazeera.

Представники хуситів стверджують, що цей ракетний удар є відповіддю на те, що вони називають “геноцидом”, який, на їхню думку, здійснює Ізраїль проти палестинців у Секторі Гази.

Угруповання також підкреслило своє намір продовжувати атаки на ізраїльські об’єкти, поки не буде припинено бомбардування та блокада Гази.

Варто зазначити, що 4 травня 2025 року хусити вже здійснювали обстріл аеропорту Бен-Гуріон, внаслідок чого постраждало шість осіб.

Крім того, хусити неодноразово атакували судна в Червоному морі, висловлюючи протест проти ізраїльських військових дій у Секторі Гази.

Ці тривалі атаки суттєво вплинули на глобальне судноплавство, змушуючи компанії змінювати свої маршрути на довші та дорожчі шляхи, обходячи Південну Африку.