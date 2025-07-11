Як розповісти дітям про смерть батька на війні: історії родин загиблих військових

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Коли родина отримує звістку про загибель близької людини на фронті, їхнє життя змінюється назавжди. Особливо важко, коли йдеться про втрату батька. Мати або інші близькі родичі стикаються з непростим завданням – пояснити дитині, що тата більше немає. Цей момент є невідворотним для сімей, незалежно від віку дитини. Як це зробити, мами мусять вирішувати самостійно.

У розмові з чотирма дружинами загиблих військових та їхніми дітьми ми дізналися, як вони сприймали новину про смерть рідних, як змінюються стосунки з дітьми після втрати одного з батьків і які кроки роблять родини, щоб зберегти памʼять про них. Паралельно з цим ми публікуємо розповідь дитячої та підліткової психологині Вануї Мартиросян про її досвід роботи з дітьми, які пережили втрату через війну, про “кімнати памʼяті” та як допомогти дітям впоратися з горем.

Марина та Юлія Верхогляд

Командир батальйону 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців Андрій “Лівша” Верхогляд загинув 22 червня 2022 року на Світлодарській дузі. На той момент його доньці Юлії було всього два роки. Зараз їй пʼять, і її виховує мама Марина, яка також є військовою.

Марина згадує, що Андрій завжди попереджав про можливу відсутність звʼязку, але в день його загибелі перестав відповідати. Відповідальність за повідомлення про загибель взяв на себе журналіст Володимир Рунець, який написав: “Киця, малий загинув”.

“У той момент мій світ рухнув назавжди. Ніч, дитина спала, я просто плакала, комбриг не відповідав. Вночі до мене приїхала журналістка Віолетта Кіртока, і я попросила її подзвонити мамі Андрія й сказати. Я сиділа біля стінки в коридорі і намагалася заглушити свій крик, щоб не розбудити Юлю.” – Марина Верхогляд

Юлія бачила, як мама плаче, але не отримала пояснень, тому на похорон її не взяли. На сорок днів вони разом відвідали могилу Андрія, де Марина пояснила доньці, що тато на небі, і що його можна відвідувати та говорити з ним, хоча фізично його вже немає.

Юлія сприйняла це по-дитячому, іноді підтримуючи маму словами: “Мам, не плач, ми сильні”. Для Марини цей момент став новим початком – вона почала займатися собою, відвідувати спортзал і більше подорожувати, що допомогло доньці стати спокійнішою.

Марина вважає, що дітям слід говорити правду про втрату, незалежно від їхнього віку, і бути сильними заради дітей, навіть якщо це дуже важко.

Юлія та Єлизавета Селютіни

Молодший сержант 112-ї окремої бригади територіальної оборони Олексій “SOX” Селютін загинув 12 липня 2022 року внаслідок поранень. Його доньці Єлизаветі на той момент було 12 років, зараз їй 15. Її виховує мама Юлія.

Юлія дізналася про поранення чоловіка від його побратимів, а про смерть – від брата Олексія. Вона сама повідомила доньці, оскільки боялася, що цю новину донесуть соцмережі чи інші люди.

Єлизавета пригадує, що коли мама подзвонила, вона відчула шок і не могла усвідомити втрату. Вона не була на похороні і довго не сприймала смерть батька.

“Це шоковий стан: всередині болить, ти хочеш просто ридати, а не можеш.” – Єлизавета Селютіна

Юлія розповідає, що донька довго не хотіла говорити про тата, а потім почалися панічні атаки і медикаментозне лікування. Вони багато працювали з психологами і поступово почали згадувати батька разом.

Юлія підкреслює, що після втрати стосунки з дітьми змінюються, і важливо слухати дітей, не змушуючи їх говорити про горе, якщо вони не готові.

Ольга Бірзул та Захарія Онисько

Молодший лейтенант 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Віктор “Тарантіно” Онисько загинув 30 грудня 2022 року. Його доньці Захарії на той момент було 9 років, зараз їй 11. Захарію виховує мама Ольга.

Ольга згадує, що дізналася про загибель чоловіка від побратима, який плакав у слухавку. Вона повідомила доньці, що тато став ангелочком, і це допомогло їй трохи полегшити біль.

Захарія підтримувала маму, порівнюючи їх тата з охоронцем Гаррі Поттера, що давало їй сили.

Ольга організувала прощальний вечір з друзями та музикою, щоб зберегти яскраві спогади про Віктора, і вважає, що памʼять про загиблих має бути живою і особистою.

Разом з донькою вони регулярно відвідують місця, повʼязані з Віктором, і створюють сімейний архів фотографій і відео, щоб зберегти памʼять.

“Ми дуже багато фотографували і знімали. Це класний екскурс у минуле. Я мала можливість це все розкласти, згадати і ще раз відчути, яке чудове розкішне життя в мене було і як я хочу триматися за нього далі.” – Ольга Бірзул

Ольга підкреслює, що важливо не боятися звертатися за допомогою і зберігати памʼять про близьких так, як хочеться, не підкоряючись чужим правилам.

Оксана Корчемна та діти

Військовий Третьої штурмової бригади Сергій Корчемний загинув 11 квітня 2025 року на Луганщині. Він був батьком пʼяти дітей, молодших з яких виховує мама Оксана.

Оксана згадує, як дізналася про загибель чоловіка, і як важко було повідомити дітям. Найменшим вона пояснила, що тато став ангелочком, а старші діти самі відвідують могилу батька.

Вона розповідає про труднощі життя після втрати, про підтримку від спільноти родичів загиблих і про бажання зберегти памʼять про Сергія живою і особистою.

Оксана підкреслює, що життя продовжується, але час не лікує біль втрати, і важливо памʼятати, якою ціною дається мир і спокій.