Як соціальні мережі зробили зірок: історії успіху Jerry Heil, Alyona Alyona та інших

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Мільйони прослуховувань, лайків і захоплених коментарів – це мрія кожного артиста, особливо в епоху інтернету. Лише кілька кліків, і твоя пісня може стати популярною в будь-якому куточку світу. Саме так сталося з Jerry Heil, Alyona Alyona та Клавдією Петрівною. У цій статті розглянемо, як соціальні мережі допомогли цим артистам досягти успіху.

Jerry Heil: від вірусного хіта до “Євробачення”

П’ять років тому ми всі наспівували: “Охрааана, отмєєєна, він вночі назвав мене Лєна…” (А я – Лера, взагалі-то). Справжнє ім’я співачки – Яна Шемаєва. Псевдонім Джері вона обрала на честь коричневої миші з мультика, а прізвище додала випадкове американське. Попри те, що її хіт “Охрана, отмєна” став вірусним, це не історія про Попелюшку, яка за одну ніч стала принцесою. Яна почала займатися музикою з трьох років, відвідувала музичну школу, а згодом вступила до Київського інституту музики та Національної музичної академії. Завдяки продюсеру вона записала свій дебютний мініальбом.

Важливим кроком у її кар’єрі став власний YouTube-канал, де вона публікувала кавери на популярні пісні. У 2020 році Яна взяла участь у національному відборі на “Євробачення” з піснею Vegan, посівши шосте місце. А через три роки разом з Alyona Alyona вона не лише виграла нацвідбір, а й здобула для України третє місце у Мальме!

Alyona Alyona: від “Рибок” до зірки

Ще одна виконавиця, яка стала популярною завдяки інтернету, – Alyona Alyona. У 2018 році на YouTube з’явився її кліп на реп-пісню “Рибки”, який за добу набрав понад сто тисяч переглядів. Альона Савраненко, вихователька дитсадка з Баришівки, зняла кліп на звичайний телефон. Це не була її перша пісня, але саме “Рибки” стали вірусними, і вже на другий день після публікації до садочка приїхали журналісти.

Альона зізналася, що любила реп з дванадцяти років і почала писати тексти. Після успіху “Рибок” вона звільнилася з роботи, щоб повністю присвятити себе музиці, випустивши безліч хітів. Її участь у “Євробаченні” також стала знаковою подією.

Клавдія Петрівна: загадкова зірка

Клавдія Петрівна – одна з найзагадковіших співачок України. Протягом року ми слухали її пісні, не знаючи, хто вона. Улітку 2023 року в TikTok почали з’являтися фрагменти її пісень, а восени вони стали популярними. Незважаючи на мільйони прослуховувань, Клавдія не показувала свого обличчя, навіть коли отримувала нагороди.

Наприкінці літа 2024 року вона провела два концерти у Палаці спорту, де показала своє обличчя. Виявилося, що Клавдія Петрівна – це дев’ятнадцятирічна Соломія Опришко зі Львівщини. Її псевдонім запозичений з роману Володимира Винниченка. Поки її фанати насолоджувалися новим хітом “Барабан”, Соломія складала випускні іспити в музичному коледжі.

Біллі Айліш: шлях до слави

Біллі Айліш стала відомою завдяки пісні Ocean Eyes, яка випадково стала вірусною. Разом з братом Фіннеасом вони писали пісні з тринадцяти років. Пісня була завантажена на SoundCloud для вчителя хореографії, але швидко здобула популярність. Після цього Біллі підписала контракти з продюсерами, випустила перший альбом, а пісня Bad Guy стала хітом, що тримався в топі чарту США протягом дев’ятнадцяти тижнів.

Сьогодні Біллі Айліш має мільйони шанувальників, дев’ять “Греммі” та два “Оскари”, один з яких за саундтрек до фільму “Барбі”.

Джастін Бібер: з відео до суперзірки

Джастін Бібер став суперзіркою завдяки простому відео на YouTube. Його мама виховувала його сама, і з раннього віку він проявляв інтерес до музики. Коли Джастін підріс, він почав знімати кавери на популярні пісні, які згодом набрали мільйонні перегляди.

Одне з його відео потрапило до стрічки рекомендованих Скутеру Брауну, який запросив Джастіна до Атланти. Там він підписав контракт із звукозаписною компанією Island Records. Перший сингл Джастіна, One Time, вийшов у 2009 році, а пісня Baby зробила його всесвітньо відомим.