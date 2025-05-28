Оформлення паспортів у Донецькій області: інструкції та послуги 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Донецькій області працює п’ять регіональних підрозділів Міграційної служби, де мешканці активно звертаються за оформленням ID-карток та закордонних паспортів. Також популярною є послуга пересилання готових паспортів як по Україні, так і за кордон. За словами Олександра Запоріжця, головного спеціаліста сектору зв’язків з громадськістю Міграційної служби Донецької області, з початку 2025 року на «гарячу лінію» служби надійшло понад 1160 запитів.

Отримання ID-картки у 14 років

Послуга ID-14 дозволяє підліткам одночасно отримати перший паспорт та податковий номер. Оформити цю послугу можна в п’яти відділах Міграційної служби або в деяких ЦНАПах, що надають паспортні послуги.

Для оформлення ID-картки необхідно підготувати такі документи:

свідоцтво про народження;

паспорт одного з батьків;

податковий номер (РНОКПП);

витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання;

попередній закордонний паспорт (якщо є).

Паспорт видається протягом 20 робочих днів, а послуга є безкоштовною.

Термін дії ID-картки:

4 роки для осіб від 14 до 18 років;

до 10 років для осіб старше 18 років.

Процедура оформлення закордонного паспорта

Щоб отримати закордонний паспорт, потрібно подати заяву та пакет документів до Міграційної служби або ЦНАП у Донецькій області.

Необхідні документи для оформлення:

паспорт громадянина України (для дітей до 14 років – свідоцтво про народження);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

заява-анкета (заповнюється на місці);

раніше виданий закордонний паспорт (якщо є);

довідка ВПО (для переселенців);

при оформленні паспорта для дитини один з батьків або опікун має бути присутнім з паспортом громадянина України.

Громадяни від 16 років подають заявку особисто, а діти від 12 років повинні бути присутніми при подачі документів. Для молодших дітей достатньо надати фотографію формату 10х15.

Термін оформлення паспорта варіюється від 3 до 20 робочих днів. Вартість послуг однакова в ЦНАПі та міграційній службі:

1042 гривні – оформлення до 20 робочих днів;

1682 гривні – оформлення до 3 або 7 робочих днів.

Вклеювання фотографії у паспорт

Мешканці Донеччини можуть безкоштовно вклеїти фотокартку до паспорта у формі книжечки (зразка 1994 року) після досягнення 25 або 45 років. Ця послуга надається без попереднього запису в електронну чергу протягом 5 робочих днів.

Для вклеювання потрібно мати:

паспорт громадянина України зразка 1994 року;

дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.

Якщо дата досягнення 25 або 45 років припадає на період воєнного стану, термін вклеювання відраховується з дня його припинення або скасування і становить 30 календарних днів.

Контакти та запис на прийом

Територіальні підрозділи Міграційної служби у Донецькій області розташовані в Добропіллі, Олександрівці, Покровську, Слов’янську та Краматорську. Графік роботи: вівторок-п’ятниця з 08:00 до 17:00, субота з 08:00 до 15:45. Вихідні дні – неділя та понеділок.

У разі повітряної тривоги послуги не надаються.

Запис в електронну чергу потрібен лише для подачі документів на оформлення паспортів. Для отримання готових документів попередній запис не потрібен. Особи з інвалідністю I та II груп, а також військові можуть звертатися без запису.

Більшість ЦНАПів мають власні системи електронного запису.

Перевірка статусу оформлення паспорта

Щоб дізнатися про стан оформлення біометричних документів, можна скористатися офіційним сайтом ДМС у розділі «Електронні сервіси» – «Перевірка стану оформлення документів». Для цього потрібно вибрати тип документа, вказати паспортні дані та дочекатися повідомлення про доставку паспорта до підрозділу.

Пересилання паспортів

Для пересилання готових паспортів в межах України або за кордон необхідно особисто звернутися з відповідною заявою до найближчого підрозділу міграційної служби, відділення «Паспортного сервісу» або консульської установи України за кордоном. Заяви, подані дистанційно або через довірених осіб, не розглядаються.

Гаряча лінія Головного управління ДМС у Донецькій області: +38 095-538-57-03.