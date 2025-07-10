Як добровольцям приєднатися до груп протиповітряної оборони в Україні

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України

Міністерство оборони України оприлюднило детальну інформацію про те, як добровольці можуть приєднатися до груп протиповітряної оборони в рамках добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Це стало відомо завдяки пресслужбі відомства.

Ті, хто бажає вступити до групи, повинні звернутися до командира ДФТГ у своєму населеному пункті. Якщо в громаді немає такого формування, можна ініціювати його створення через місцеву військову адміністрацію.

Для того, щоб стати учасником групи протиповітряної оборони (ГПО), необхідно бути членом ДФТГ та мати укладений контракт. Участь можуть брати лише громадяни України віком від 18 років, які проживають у відповідній громаді, пройшли медичний, професійний та психологічний відбір, а також підписали контракт добровольця територіальної оборони. Важливо, що до груп допускаються лише ті, хто не підлягає мобілізації відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Для операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) існують додаткові вимоги. Вони повинні мати сертифікат зовнішнього пілота, виданий згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1129 від 1 жовтня 2024 року. Протягом перших 45 днів дії проєкту дозволяється спочатку підписати контракт, а потім пройти навчання в сертифікованих навчальних закладах. Кандидати, які планують працювати з пілотованими повітряними суднами, повинні відповідати встановленим вимогам і мати документи, що підтверджують їх право на керування або обслуговування таких літаків.

Щоб стати учасником ГПО, доброволець спочатку укладає контракт члена ДФТГ на три роки. У контракті також зазначено, що особа не може бути залучена до інших завдань, окрім заходів з протиповітряної оборони.

Процес укладання контракту включає подачу заяви командиру добровольчого формування з особистою інформацією, проходження медичного, професійного та психологічного відбору, укладання контракту за затвердженою формою, складання Присяги добровольця територіальної оборони та отримання посвідчення протягом 30 днів. Для цього необхідно подати заяву, копії паспорта, військово-облікового документа, індивідуального податкового номеру та документи, що підтверджують підстави для відстрочки від мобілізації (якщо є).

Учасники груп ППО мають право на додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень на місяць, яка виплачується пропорційно до часу участі у заходах з протиповітряної оборони. Крім того, на них поширюються соціальні гарантії, передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю, зокрема щодо збереження місця роботи та посади.

Нагадаємо, що 11 червня Кабінет Міністрів України затвердив проєкт створення груп протиповітряного захисту, які формуватимуться з добровольчих формувань територіальних громад. Ці групи будуть протидіяти дронам-камікадзе та іншим повітряним загрозам. До складу груп залучатимуться добровольці, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку. Вони зможуть використовувати ударні безпілотники, пілотовані повітряні судна, особисту стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби та системи штучного інтелекту.