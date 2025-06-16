Як приборкати дракона: новий фентезійний фільм очолив світовий прокат

Про це розповідає Variety.

Новий фентезійний фільм “Як приборкати дракона”, який є ігровою адаптацією та римейком однойменного мультфільму від DreamWorks Animation 2010 року, очолив світовий прокат, зібравши вражаючі $197,8 млн за останні вихідні. Цю інформацію повідомляє Variety.

Зокрема, фільм заробив $83,7 млн у США та Канаді, а також $114,1 млн в інших країнах, що в сумі становить $197,8 млн. Вартість виробництва склала $150 млн, а на маркетинг було витрачено ще близько $100 млн.

Цей фільм став четвертим за касовими зборами у 2025 році за підсумками першого вікенду, поступившись таким стрічкам, як “Minecraft: Фільм”, “Ліло і Стіч” та “Капітан Америка: Чудесний новий світ”. Крім того, він став третім за зборами фільмом продюсерської компанії Marc Platt після “Wicked: Чародійка” та “Русалоньки”.

“Наш режисер Дін Деблуа створив неймовірну історію, сповнену душевності, дії та емоцій. Вона сподобалася кільком поколінням глядачів, – каже Джим Орр, керівник відділу внутрішнього прокату Universal. – З огляду на оцінки глядачів, я впевнений, що фільм буде в прокаті все літо.”

Фільм “Як приборкати дракона” змістив “Ліло і Стіч” з першого місця. Останній, римейк від Disney, заробив $15,5 млн за четвертий тиждень прокату, а загалом зібрав $366 млн у США та $858 млн у світі, наближаючись до мільярдної позначки.

Сюжет фільму розгортається на острові Туп, де вікінги та дракони протягом століть були заклятими ворогами. Головний герой, Гикавка, є кмітливим, але недооціненим сином вождя Стоїка Могутнього. Він наважується порушити традиції і подружитися з драконом породи нічна фурія, якого називає Беззубиком.

У фільмі знялися актори Мейсон Темз, Ніко Паркер, Нік Фрост, Джуліан Деннісон, Габріель Гауелл, Бронвін Джеймс, Гаррі Тревальдвін і Рут Кодд, а Джерард Батлер повторив свою роль Стоїка з анімаційних версій.

Прем’єра фільму спочатку була запланована на 14 березня 2025 року, але через страйк акторів і сценаристів у 2023 році її перенесли. Світова прем’єра відбулася 2 квітня 2025 року на фестивалі CinemaCon у Лас-Вегасі, а широкий прокат стартував у червні.