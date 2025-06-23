Як Україна бореться з російськими розвідувальними дронами: ефективність та виклики

Як повідомляє проєкт “Дронопад” фонду “Повернись живим”, з початку проєкту вдалося збити близько 2000 російських безпілотників.

22 червня російські війська здійснили ракетний удар “Іскандер-М” по тимчасовому полігону Збройних Сил України на Херсонщині, внаслідок чого загинули троє військових, а 14 отримали поранення. Перед атакою, за свідченнями волонтерів, над полігоном кружляв російський розвідувальний дрон Supercam.

20 травня, також за наведенням безпілотника, окупанти вдарили по стрільбищу на Сумщині, розташованому за 50 кілометрів від російського кордону. Тоді загинули шестеро військових, а десять отримали поранення. Російські дрони здатні залітати ще далі: у березні розвідувальник коригував удар балістичною ракетою по полігону на Дніпропетровщині, а у вересні минулого року, ймовірно, направив дві ракети на Полтавський військовий інститут зв’язку.

Чому російські дрони можуть залітати так далеко, як Україна намагається з цим боротися, і чи можливо взагалі знищити всі розвідувальні БпЛА – розглянемо далі.

Які дрони використовує Росія

Основні моделі, які використовує противник, включають “Орлан-10”, “Орлан-30”, ZALA та Supercam. Останні дві моделі мають електродвигун, що обмежує їх дальність і висоту польоту, але робить їх менш помітними для тепловізорів. “Орлани” ж оснащені двигуном внутрішнього згоряння, що дозволяє їм підніматися на висоту до шести кілометрів і залітати на глибину до 120 кілометрів, а іноді й більше. Загалом дрон може перебувати в повітрі близько 10 годин.

“Так глибоко залітати ‘Орлану’ дозволяє застосування різних систем звʼязку, включно з нашими мережами мобільного інтернету,” – Тарас Тимочко, консультант фонду “Повернись живим”

Найчастіше “Орлани” використовують для виявлення стратегічних об’єктів у тилу, таких як системи ППО. ZALA та Supercam виконують функції розвідників нижчого класу, виявляючи переміщення військових та техніки поблизу лінії фронту.

Серед інших моделей – “Оріон” (аналог Bayraktar TB2) та С-70 “Мисливець” з розмахом крила 19 метрів. Останній був збитий над Донеччиною минулого року. Через високу вартість ці безпілотники рідко використовують на полі бою.

Як Україна протидіє таким дронам

Згідно з даними Повітряних сил, з 24 лютого 2022 року до 29 травня 2025 року в повітряному просторі України зафіксовано понад 72 200 російських розвідувальних безпілотників. Приблизно 13% (9 250) з них було знищено українською системою ППО, а цього року відсоток збиття зріс до понад 18%.

Україна використовує авіацію, зенітні комплекси (“Бук”, “Patriot”, “SAMP/T”, “Стріла-10”) та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для знищення дронів. Проте боєприпасів до таких систем недостатньо, вони дорогі, тому боротьба з дешевими масовими розвіддронами цим способом є неефективною.

З початку 2024 року Україна почала використовувати дрони-перехоплювачі – FPV-дрони, які здатні наздоганяти і знищувати російські безпілотники. Цей підхід дав значний ефект, адже раніше небо “кишило” дронами.

“Ми зробили дуже крутий ривок у цьому. Сама можливість збивати їх дешевими засобами дала колосальний ефект.” – Марія Берлінська, керівниця проєкту Victory Drones

Повітряні сили масштабують використання таких дронів, співпрацюючи з волонтерськими фондами, зокрема проєктом “Дронопад” від фонду “Повернись живим”. За словами Тараса Тимочка, з початку проєкту було збито близько 2000 російських безпілотників.

Фінансово “Дронопад” демонструє ефективність: знищено дронів на суму понад 4,4 млрд гривень, витративши менш ніж 400 млн гривень.

Чому більшість розвідувальників досі не вдається збивати

Існує три основні причини. По-перше, їх складно виявляти через польотні параметри та малу ефективну площу розсіювання, що робить їх менш помітними для радарів. Для виявлення потрібні спеціальні пристрої, які партнери Україні не постачають.

“Нам пропонують, наприклад, контрбатарейні радіолокаційні системи. Це тут не особливо підходить.” – Анатолій Храпчинський, авіаексперт

По-друге, бракує дронів-перехоплювачів та екіпажів. Росіяни почали оснащувати дрони камерами ззаду, щоб ухилятися від українських перехоплювачів. Відповідь – збільшення кількості українських FPV-дронів.

По-третє, українські системи радіоелектронної розвідки та боротьби ще недостатньо потужні для повноцінної протидії. Потрібні сучасні системи радіоелектронної розвідки та радіолокації, які дозволять виявляти будь-які об’єкти в повітрі, а також ефективні засоби радіоелектронної боротьби.

“У нас мають бути системи радіоелектронної розвідки, які дозволяють виявляти будь-які об’єкти в повітрі. Системи радіолокації, які також допомагають виявляти розвідувальні дрони. Далі ми можемо боротись засобами радіоелектронної боротьби. Є рішення, які працюють на велику дистанцію. А фізичне знищення має бути останнім етапом.” – Анатолій Храпчинський

Навіть за ідеальних умов частина розвідувальних дронів все одно зможе проникати в український тил.

Чи можливо знищити всі російські розвідувальники?

Україна значно зменшила кількість російських розвідувальників, які проникають у глибокий тил, проте стовідсотково знищити їх неможливо.

“Навіть якщо все буде ідеально підготовлено: вистачатиме екіпажів ППО, засобів протидії, радіолокаційних систем і все добре працюватиме – все одно можуть бути кілька бортів, які прорвуться.” – Марія Берлінська