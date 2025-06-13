Про це розповідає Укрзалізниця

Протягом чотирьох місяців українські вокзали стануть домівкою для мандрівної галереї з фотовиставкою Говарда Баффетта. В Одесі виставка буде доступна до 17 червня, про що повідомляє “Укрзалізниця”.

Мистецький потяг з експозицією Courage of a Nation подорожуватиме 63 вокзалами України. Концепцію виставки розробив дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен. Для цього проекту три вагони були переобладнані, отримавши нове світлове та музичне оформлення.

Фотографії, представлені на виставці, відображають реалії життя мільйонів українців з 2022 року, підкреслюючи незламність народу та руйнівні наслідки війни, розв’язаної Росією проти України.

Після Одеси потяг вирушить у подорож Україною, охоплюючи як прифронтові регіони, так і Карпати. Точний графік зупинок не розголошується з міркувань безпеки.

Фінансування проекту повністю забезпечує Фонд Говарда Г. Баффетта. Відвідування виставки безкоштовне, але необхідно попередньо зареєструватися.

Раніше, з грудня 2024 по травень 2025 року, виставка проходила в Музеї Ханенків, де було представлено 50 фотографій Баффетта та 10 робіт українського військовослужбовця і фотографа Дмитра Козацького.

Допомога Говарда Баффетта Україні

У червні 2022 року Говард Баффет відвідав Україну за запрошенням Володимира Зеленського, який закликав представників американського бізнесу долучитися до відновлення зрошувальних систем в Одеській області.

Наприкінці серпня Баффет також побував на Рівненщині, а у листопаді – в Чернігові.

Станом на червень 2022 року він пожертвував Україні 2,7 мільйона доларів, які були використані на дев’ять автобусів для потреб Тероборони та 375 новітніх травматологічних комплектів для ЗСУ.

У березні 2023 року Баффет зробив найбільший благодійний внесок в історії клініки Superhumans Center у Львові, пожертвувавши 16 мільйонів 300 тисяч доларів.

Шістнадцятого червня 2023 року Говард Баффет відвідав Авдіївку та прифронтові громади Донеччини.

За даними Forbes, станом на березень 2023 року фонд Баффетта витратив на проекти по всьому світу 307 мільйонів доларів, з яких понад 148 мільйонів – в Україні. Очікується, що цьогоріч допомога зросте до 250 мільйонів доларів.