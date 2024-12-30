Прем’єра другого сезону культового серіалу "Гра в кальмара" відбулася 26 грудня, і менш ніж за тиждень він став лідером переглядів у всіх 93 країнах, де працює Netflix.

Про це повідомляє FlixPatrol.

Сюжет продовжує історію Сон Гі Хуна, який у першому сезоні став переможцем жахливої гри на виживання. Тепер, повертаючись у новий сезон, він вирішує покласти край смертельному змаганню, вступивши в боротьбу проти таємничого організатора гри. Глядачі знову опиняються у світі, де життя та смерть залежать від здатності гравців пройти серію небезпечних випробувань.

Другий сезон підтвердив статус серіалу як глобального феномена, залишаючи за собою безпрецедентний успіх.

Трилер, що вже здобув славу найпопулярнішого серіалу за всю історію Netflix, продовжує привертати увагу як міжнародної, так і місцевої аудиторій, створюючи нові рекорди для стримінгового сервісу.