Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що акції кінопрокатної та маркетингової компанії Artist United знизилися на 30%. Головним акціонером цієї компанії є Лі Чжон Чже, актор, який виконує головну роль у серіалі.
Інші компанії також зазнали втрат: акції Wysiwyg Studios, інвестора Artist United, зменшилися на 25%, а Dexter Studios, корейського партнера Netflix, впали на 24%.
Водночас у Bloomberg нагадують, що перший сезон “Гри в кальмара” приніс Netflix близько 837 мільйонів доларів доходу.
Попри високі очікування, другий сезон отримав змішані відгуки. Хоча 85% критиків оцінили його, глядачі залишили лише 65% позитивних відгуків на платформі Rotten Tomatoes.
У виданні зазначають, третій і останній сезон серіалу має вийти в 2025 році.
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