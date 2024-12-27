Перший сезон серіалу "Гра в кальмара", який вийшов у вересні 2021 року, став справжнім хітом Netflix, набравши понад 1,65 мільярда годин переглядів за перші 28 днів після прем’єри. Проте дебют другого сезону "Гри в кальмара", що відбувся 26 грудня, спричинив падіння акцій низки південнокорейських компаній, пов’язаних із серіалом.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що акції кінопрокатної та маркетингової компанії Artist United знизилися на 30%. Головним акціонером цієї компанії є Лі Чжон Чже, актор, який виконує головну роль у серіалі.

Інші компанії також зазнали втрат: акції Wysiwyg Studios, інвестора Artist United, зменшилися на 25%, а Dexter Studios, корейського партнера Netflix, впали на 24%.

Водночас у Bloomberg нагадують, що перший сезон “Гри в кальмара” приніс Netflix близько 837 мільйонів доларів доходу.

Попри високі очікування, другий сезон отримав змішані відгуки. Хоча 85% критиків оцінили його, глядачі залишили лише 65% позитивних відгуків на платформі Rotten Tomatoes.

У виданні зазначають, третій і останній сезон серіалу має вийти в 2025 році.