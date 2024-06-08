Графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовані по всій території України у неділю, 9 червня. Відключення розпочнуться о 20:00 і триватимуть до 22:00 для промислових і побутових споживачів.

Про це повідомило Укренерго.

Відомо, що 7 червня перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко оголосив, що з 8 червня в Україні буде введено новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії у тестовому режимі, який спрямований на скорочення тривалості обмежень.

Того ж дня Кабінет міністрів України висловив заклик органам державної та місцевої влади скоротити споживання електроенергії. Серед заходів, які було рекомендовано вжити, було відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території, а також обмежити освітлення вулиць місцевими органами влади.

Після низки масових обстрілів Росією енергосистеми України, компанія “Укренерго” була змушена ввести контрольовані аварійні відключення електропостачання у всіх регіонах країни.