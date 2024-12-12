Міністерство енергетики України впроваджує оновлені правила застосування графіків погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Це передбачено наказом №439 від 27 листопада 2024 року. Нові правила покликані забезпечити справедливий і рівномірний підхід до обмеження енергопостачання як серед регіонів, так і між групами споживачів в кожній області.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Зокрема, графіки відключень розроблятимуться за єдиними принципами, а їхня структура стане детальнішою. Черги ГПВ розділятимуться на підчерги, що дозволить точніше регулювати обсяги знеструмлення, залежно від ситуації. Наприклад, у разі потреби диспетчери зможуть запровадити відключення не однієї черги, а лише її половини.

“На знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хвилин. Графіки погодинних відключень (ГПВ) в усіх областях будуть уніфіковані, з дотриманням принципів рівномірності і справедливості. Кожна група споживачів у кожній області, яку визначає оператор системи розподілу (обленерго), отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї. З урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний”, – йдеться у повідомленні.

Остаточний баланс тривалості відключень для кожної групи споживачів підраховуватиметься за підсумками тижня. Відповідальність за це залишатиметься за операторами системи розподілу (обленерго).

Нові правила також стосуються промислових підприємств. Для них посилюється контроль за виконанням графіків обмеження потужності. У разі невиконання приписів, обленерго або оператор системи передачі застосовуватимуть аварійні графіки відключення.

Такі зміни спрямовані на підвищення прозорості та ефективності енергопостачання, враховуючи наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Однак аварійні відключення, викликані екстреними обставинами, залишаються можливими.