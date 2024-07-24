Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.
“Завтра, 25 липня, заходи обмеження не будуть застосовуватись до 16:00. З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень”, — йдеться у повідомленні.
Сьогодні, до 20:00 подовжене скасування обмежень у Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій (частково), Миколаївській, Одеській областях.
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