У четвер, 25 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Завтра, 25 липня, заходи обмеження не будуть застосовуватись до 16:00. З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень”, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні, до 20:00 подовжене скасування обмежень у Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій (частково), Миколаївській, Одеській областях.