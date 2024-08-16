Наступного тижня Україна може знову зіткнутися з відключеннями електрики через очікуване підвищення температури та зростання споживання електроенергії.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

Майже на всій території України наступного тижня температура повітря підніметься до +30°C. Це створить навантаження на енергетичну систему, яка суттєво постраждала через російські обстріли.

“Ми будемо робити все для того, щоби графіки, якщо доведеться їх застосовувати, були максимально непомітними для споживачів”, — додала заступниця.

Наразі Україна проводить ремонти на енергетичних обʼєктах по всій країні. У Міненерго закликали українців ощадливо користуватися електроенергією.