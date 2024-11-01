Очікуване зниження температури може призвести до зростання навантаження на енергосистему, що змусить енергетиків застосовувати графіки відключень.

Про це повідомив член наглядової ради “Центренерго” Володимир Величко, передає “Інтерфакс-Україна”.

Величко висловив думку, що через наближення холодів Україні, ймовірно, доведеться вжити додаткових заходів для балансування енергосистеми. Якщо внутрішніх ресурсів буде недостатньо, енергетикам може знадобитися аварійна допомога від сусідніх країн.

Член наглядової ради зазначив, що у випадку неможливості забезпечити стабільність енергосистеми можливе застосування погодинних відключень.

“В разі, якщо НЕК “Укренерго” не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень”, – пояснив він.

Величко додав, що вже зараз, після падіння температури у жовтні, помітне зростання споживання електроенергії, причому пік споживання змістився на 19:10.

Він також попередив, що очікуване похолодання спричинить підвищення попиту на електроенергію і в країнах Європи, що, в свою чергу, може збільшити її вартість. Це ускладнює можливість комерційного імпорту в Україну через чинні цінові обмеження на спотовому ринку.