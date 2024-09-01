Про це повідомили в Укренерго.
Від 00:00 до 16:00 діятиме одна черга відключень, а з 16:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги. Живлення об’єктів критичної інфраструктури залишатиметься без обмежень.
Укренерго зауважує, що можливі зміни в обсягах обмежень.
Нагадаємо, 26 серпня відбулася наймасованіша ракетно-дронова атака з боку російських окупантів. Енергосистема країни зазнала серйозних пошкоджень, що призвело до впровадження графіків погодинних відключень.
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