Про це повідомляє пресслужба Національного заповідника Києво-Печерської лаври.

Графіті Бенксі, створене в Гостомелі на зруйнованій війною будівлі, тепер зберігатиметься у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра».

Повідомляється, що цей твір вдалося зберегти після спроби викрадення та тепер він представлений у фондосховищі, відкритому для відвідувачів.

На малюнку зображена жінка у халаті та бігуді з вогнегасником у руках, ніби готова «загасити вогонь, що розпалили росіяни». Поруч з роботою Бенксі також експонують давньоруське графіті 11 століття – карикатуру на одного з будівничих Успенського собору, що створює цікаве історичне сусідство.